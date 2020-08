OM – Mercato : un attaquant pisté par le RC Lens tout proche de débarquer ?

Et si l’OM renforçait son secteur offensif au nez et à la barbe du RC Lens ? Le club phocéen cherche un attaquant, ce n’est pas une nouveauté. André Villas-Boas aimerait compter sur un joueur capable d’épauler ou suppléer Dario Benedetto dans le secteur offensif. Mais les moyens du club phocéen sont limités.

Voilà pourquoi l’OM pourrait miser sur un profil en devenir. Le journaliste Arlind Sadiku assure qu’Andi Zeqiri, attaquant de 21 qui évolue dans le club suisse de Lausanne, aurait déjà trouvé un accord avec le club olympien qui aurait également bien avancé dans les négociations avec le club suisse.

Alors que le site Transfermarkt évalue le joueur à 1,5 million d’euros, l’OM va devoir compter avec la concurrence d’un club de Bundesliga dont le nom n’a pas filtré.

Exclusive

Andi Zeqiri reached personal agreement with Marseille

Lausanne are in final talks Marseille for the transfer amount. In the race for the services of the kosovan striker is also a Bundesliga team. #zeqiri #kosovo #transfer #swiss #marseille #ligue1 pic.twitter.com/AkuRUIKkKc

— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) August 23, 2020