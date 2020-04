OM – Mercato : un autre Minot que Lopez ou Kamara pourrait quitter le nid

true

Si l’on parle beaucoup des cas de Maxime Lopez ou Boubacar Kamara dans le sens des départs, Alexandre Phliponeau pourrait aussi quitter l’OM.

S’il est apprécié d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille, Alexandre Phliponeau (20 ans) ne parvient pas à trouver de fenêtre d’expression dans un milieu phocéen déjà très concurrentiel cette saison. Jamais apparu en match officiel bien que présent durant la pré-saison et à l’entraînement avec le groupe, le Minot ronge son frein avec la réserve en National 2.

Un prêt vers la Ligue 2 envisageable ?

Pour l’instant, Alexandre Phliponeau accepte sa situation mais le milieu défensif, sous contrat jusqu’en juin 2022, attend davantage. C’est en tout cas ce qu’il a fait savoir lors d’un entretien de confinement au média « Chronos » :

« La National 2 c’est un super championnat pour se former, pour débuter. Ça va faire ma troisième année en N2. Mais là, je ne vous cache pas que j’ai envie et le besoin d’aller voir plus haut. En janvier y a eu des possibilités de prêt mais j’ai décidé de rester à Marseille. Je sens que je progresse au côté de bons joueurs. A mon âge, c’est primordial de jouer. L’année prochaine sera décisive, il me faut du temps de jeu ! », a-t-il expliqué. Déjà ouvert à un prêt en janvier, André Villas-Boas ne s’opposera sans doute pas à un départ vers la Ligue 2.