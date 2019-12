OM – Mercato : un bon de sortie délivré contre l’avis de Villas-Boas ?

true

Si André Villas-Boas aimerait conserver tout son effectif à l’OM pour la deuxième partie de saison, ses dirigeants sont toujours ouverts à un départ de Kévin Strootman (29 ans).

Interrogé sur le prochain Mercato de l’OM, André Villas-Boas s’est montré très clair hier en conférence de presse : « Pour le mercato, sans sorties, il n’y aura rien. Et je n’ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas. Le mercato est imprévisible. J’ai dit à Andoni qu’il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. C’est un mercato qui est plus cher, donc je ne pense pas qu’on aura d’offres. Après, c’est la gestion de Jacques-Henri Eyraud ».

Strootman ne sera pas retenu en cas d’offre

Réticent à l’idée d’envisager des départs, « AVB » pourrait néanmoins devoir composer avec un joueur en moins dans l’entrejeu. En effet, si sa direction l’a écouté pour à peu près tous les dossiers, les portes de l’OM restent toujours ouvertes pour Kevin Strootman (29 ans). D’après « RMC Sports », le Néerlandais jouit toujours d’une belle cote en Angleterre et les dirigeants olympiens ne s’opposeront pas à ce départ qui permettrait de dégraisser fortement la masse salariale (500 000€ brut par mois pour l’ancien de l’AS Roma).

Concernant le cas Strootman, André Villas-Boas aimerait le conserver dans la rotation de son effectif même s’il ne le considère pas comme un titulaire à part entière. Le « Special Two » aurait en effet bien conscience d’être léger au poste de sentinelle mais il se pliera à la décision de ses patrons.