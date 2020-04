OM – Mercato : un cador européen arriverait sur Maxime Lopez

true

Selon Tuttosport, le milieu de terrain de l’OM, Maxime Lopez, serait surveillé de près par le club italien de la Juventus Turin.

C’est en passe de devenir un vrai feuilleton du Mercato. Et peu importe que ce dernier soit déjà remis en cause en raison du coronavirus et d’une trêve estivale sans doute inexistante. Le milieu de terrain de l’OM, Maxime Lopez, semble en tous cas affoler certains clubs européens, lui qui, rappelons-le, sera en fin de contrat dans un peu plus d’un an.

Aston Villa, Naples et maintenant la Juventus Turin

Après l’intérêt, supposé, d’Aston Villa, et celui de Naples, relayé dans différents médias hier, voici que la Juventus Turin aurait également un oeil sur le Marseillais. C’est du moins ce qu’affirme Tuttosport dans son édition du jour. Lopez plairait au technicien de la Vieille Dame, Maurizio Sarri.

Un dossier encore loin d’être terminé.