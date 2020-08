OM – Mercato : un coach italien envisagé pour remplacer Villas-Boas ?

true

Selon la presse italienne, l’OM aurait entretenu des contacts avec l’entraîneur italien Walter Mazzarri au cas où André Villas-Boas aurait fait faux bond.

L’information a de quoi surprendre et elle est relayée par le site italien « TuttoMercatoWeb ». Selon eux, la direction de l’Olympique de Marseille avait initié des contacts avec le coach italien Walter Mazzarri (58 ans). Contacts qui seraient intervenus à l’époque où il y avait encore un doute concernant la continuité d’André Villas-Boas sur le banc phocéen.

Si on ne doute pas que l’ancien entraîneur du Napoli et de l’Inter, sans club depuis plusieurs mois et son licenciement du Torino, a sans doute fait passer un CV au club olympien et que ses agents ont communiqué dessus, l’intérêt réel de Jacques-Henri Eyraud pour cette piste paraît quand même assez peu probable.

Rappelons que ce même média italien était déjà à l’origine des rumeurs autour du milliardaire saoudien Al-Walid bin Talal qui souhaitait racheter l’OM et du bruit selon lequel Mauricio Pochettino était envisagé en cas de départ d’André Villas-Boas…