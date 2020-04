OM – Mercato : un courtisan de plus pour Maxime Lopez

true

Si l’on en croit un quotidien anglais, le milieu de terrain de l’OM, Maxime Lopez, serait dans le viseur du club d’Aston Villa.

Lui, contrairement à d’autres joueurs de l’OM, n’aura pas attendu l’épidémie du coronavirus, ni les problèmes économiques de son club, pour être annoncé loin du Vélodrome. Car le milieu de terrain marseillais, Maxime Lopez, est depuis des mois annoncé ailleurs, un temps au FC Barcelone, un autre au FC Séville et, depuis peu…, en Angleterre.

En effet, et on l’on doit l’information au Birmingham Mail, le club anglais d’Aston Villa, actuel 19e de la Premier League et donc en position de relégable, aurait coché le nom du joueur en vue du prochain mercato d’été. Un intérêt, sans doute remis en cause en cas de descente, qui ne devrait toutefois pas empêcher le FC Séville de se manifester au cours des semaines à venir.

15 millions d’euros exigés ?

Maxime Lopez pourrait quitter l’OM contre une indemnité estimée à 15 millions d’euros.