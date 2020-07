OM – Mercato : un Cristiano Ronaldo taillé pour Marseille se dévoile

true

Fabrizio Ravanelli ne faisait pas de l’humour quand il affirmait être en mesure d’attirer Gonzalo Higuain (32 ans) à l’OM si le poste de head of football lui était confié. La preuve.

On connaissait braquage à l’italienne, il faudra oublier l’humour à l’italienne. Non, Fabrizio Ravanelli ne faisait pas dans le deuxième degré lorsqu’il affirmait il y a quelques semaines être en mesure d’attirer Gonzalo Higuain (32 ans) à l’OM si le poste de head of football lui était confié.

Pour l’instant, cet argument n’a visiblement pas convaincu Jacques-Henri Eyraud. Ravanelli est toujours sur le marché, et il est même revenu sur ses propos concernant « Pipita », qu’il verrait un peu comme le Cristiano Ronaldo (35 ans) de la Juve à l’OM.

« Higuain pourrait être aimé à Marseille comme Ronaldo à la Juve »

« Il y avait la possibilité que je puisse devenir le directeur sportif de Marseille, le poste est toujours vacant, mais pour le moment il n’y a rien. On m’a posé la question de savoir quel joueur de la Juventus je verrais le mieux en France, j’ai répondu Higuain parce que Naples est similaire à Marseille en termes d’environnement et de chaleur, c’est pourquoi à mon avis, il pourrait être aimé comme l’est Ronaldo à la Juventus et devenir un chouchou pour les Marseillais », a exposé « Penna Bianca » dans des propos repris par Le Phocéen. Razavanelli ne dit en revanche pas si, au niveau salarial, Higuain pourrait à Marseille être aussi le calque de CR7 à Turin…