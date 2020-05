OM – Mercato : un des 3 joueurs bankable étudie l’option d’un départ !

true

Placé sur la liste des joueurs bankable de l’OM, Bouna Sarr (28 ans) ne serait plus si fermé devant la perspective de rebondir à l’étranger au mercato.

L’OM n’a pas volé sa place en Ligue des champions sur le plan sportif. Dauphins méritants du PSG, les hommes d’André Villas-Boas ont accueilli hier avec satisfaction le gel du classement de L1 de la saison entérinée par la LFP. Il reste néanmoins encore un doute sur sa place en C1 la saison prochaine en raison de sa situation vis-à-vis du fait-play financier.

La crise liée au Covid-19 a plongé les marqueurs un peu plus dans le rouge : les recettes de billetterie et les droits télé envolés représentent des pertes considérables. De plus, les négociations salariales avec les joueurs n’ont pour l’instant pas abouti à un accord. Dans ce contexte tendu, quelle sera la latitude de l’OM sur le marché des transferts ? Les noms de Duje Caleta-Car, Morgan Sanson et Bouna Sarr sont plus que jamais cités pour dépeupler un vestiaire déjà peu fourni.

Sarr et Lopez ouverts au FC Séville ?

Selon Estadio Deportivo, le latéral droit de l’OM pourrait être le premier à être sacrifié. Le média espagnol explique en effet que le joueur de 28 ans étudie la possibilité d’un départ en direction du FC Séville, qui le courtise au même titre que Maxime Lopez. Le milieu de terrain marseillais aurait de son côté récemment refusé une offre de prolongation venue de ses dirigeants pour rejoindre l’Andalousie.