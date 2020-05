OM – Mercato : un dossier bazardé par Eyraud a déjà fait tiquer McCourt

true

Devant les difficultés financières de l’OM, il ne regardera pas à la dépense au mercato. À une exception près inspirée par Jacques-Henri Eyraud ?

Si Jacques-Henri Eyraud est difficile à suivre de l’extérieur, on n’ose même pas imaginer ce que doit en penser André Villas-Boas. Comment le président de l’OM peut-il expliquer que les soldes ne seront pas de rigueur cet été au mercato avant d’affirmer qu’il attendrait 60 millions d’euros en transferts ?

La pierre de Rosette ne suffirait pas à déchiffrer une telle incongruité, sans doute plus complexe que des hiéroglyphes. En attendant, et puisqu’un mercato doit être riche en sorties à l’OM cet été, les vannes seront ouvertes. Dans son édition du jour, L’Équipe liste en effet tous les prétendants au départ cet été. Et ils seraient nombreux puisqu’au nombre de 9 !

Eyraud voulait laisser Strootman libre !

Duje Caleta-Car, Morgan Sanson, Boubacar Kamara, Maxime Lopez, Bounar Sarr, Nemanja Radonjic, Valentin Rongier et évidemment Kevin Strootman. À plus de 500 000 € par mois garantis jusqu’en 2023, la durée de contrat et les émoluments du Néerlandais en font presque une anomalie dans le panorama marseillais. Surtout quand on sait que l’été dernier, le président de l’OM avait pensé à le libérer pour économiser son salaire. La manœuvre, selon le quotidien sportif, avait fait tiquer Frank McCourt, incrédule devant l’hypothèse de laisser partir gratuitement un joueur recruté 25 M€ un an plus tôt.