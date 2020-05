OM – Mercato : un ex Marseillais ne veut pas entendre parler du Real Madrid !

true

Annoncé sur les tablettes du Real Madrid, Franck Zambo Anguissa, l’ancien joueur de l’OM, a montré du doigt la rumeur…

André-Frank Zambo Anguissa (24 ans) s’est bien relancé après une saison difficile en Angleterre, où il avait été relégué avec Fulham. A Villarreal, où il est prêté cette saison par Fulham, l’ancien milieu de l’OM a disputé 25 matches et fait forte impression, à tel point que son nom est revenu dernièrement parmi les joueurs ciblés par le Real Madrid, pour doubler le poste de Casemiro.

L’enfant de 𝙈𝙖𝙧𝙨𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚 devenu 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐫𝐢𝐜 👑 Joyeux anniversaire à 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗼𝗻𝗮 qui fête aujourd’hui ses 5️⃣4️⃣ ans 🎂💙 #DroitAuBut pic.twitter.com/scI7Wby7Oc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 24, 2020

Mais sur Canal + Sport Afrique, le milieu s’est agacé de cette rumeur, loin de la confirmer… « Ah, non, non, non. Je ne peux rien confirmer du tout, a-t-il expliqué. Je ne suis pas quelqu’un qui lit ou qui écoute. Mon agent et moi, on a un deal. Lui gère tout ce qui est autour de moi et moi je me concentre sur le terrain. Qu’il y ait le Real, le Barça ou l’OM, tu ne me parles pas de ça. Garde le pour toi, ça me permet de rester concentré ! »