OM – Mercato : un ex-recruteur phocéen lâche ses bons plans en Ligue 2 !

Ex patron du recrutement de l’Olympique de Marseille, Jean-Philippe Durand livre les profils qui, selon lui, seront de bonnes affaires pour les Phocéens.

Ancien responsable de la cellule de recrutement de l’OM, aujourd’hui à l’Eintracht Francfort, Jean-Philippe Durand a accordé un entretien au « Phocéen » pour parler du marché de la Ligue 2. Une niche de recrutement qu’il considère comme « un réservoir très important » et qui s’impose à Marseille en cette période de rigueur budgétaire.

Le profil de Gueye (Le Havre) validé

S’il reconnaît qu’il est « de moins en moins » facile d’y faire de bonnes affaires vu le nombre de recruteurs présents, le chasseur de tête valide le profil de Pape Gueye (Le Havre) déjà suivi par l’OM (« C’est un profil moderne. Un joueur jeune, avec une grosse maturité dans le jeu et très athlétique. C’est un vrai joueur de foot, gaucher, avec une grosse qualité de passe et une technique affirmée ») et évoque aussi les trois joueurs qui ont attiré son attention.

L’OM suivrait de près la situation de Pape Gueye ! Cependant l’OM a énormément de retard sur le dossier. Watford est le club le plus avancé, on évoque déjà un transfert au sein du club anglais.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/bvhBPvrbU1 — Info.OM_13 (@infoom_13) April 20, 2020

Le Fée (Lorient) et Brassier (VAFC) ses autres coups de coeur

« Le joueur phare, c’est le buteur du havre Tino Kadewere qui a signé à Lyon. J’aime bien aussi Enzo Le Fée (20 ans), le milieu offensif de Lorient. Un peu léger, mais doté d’une excellente technique. Un vrai numéro 10 qui devra reculer un peu, à mon sens, au plus haut niveau, à l’image de Rongier. Le type même de joueur qui a besoin de ce passage en L2 pour étoffer son bagage. Enfin, j’ai beaucoup aimé le défenseur de Valenciennes Lilian Brassier (20 ans), prêté par le Stade Rennais », a ajouté Jean-Philippe Durand.