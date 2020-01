FC Nantes, OM – Mercato : Ludovic Blas a ses partisans à Marseille

true

Grand supporter de l’OM, le rappeur Akhenaton s’est confié dans les colonnes du « Journal du Dimanche » sur sa passion pour le football. L’occasion de se rendre compte que la tête d’affiche du groupe IAM était un fin limier en matière de Mercato.

« J’aurais voulu qu’on achète Marcus Thuram. J’avais soufflé son nom à Jacques-Henri Eyraud, mais je conçois qu’il a de meilleurs conseillers qu’un rappeur. C’est la seule fois où on a parlé de foot », assène Akhenation, qui aurait vu deux autres joueurs de L1 à Marseille et regrette un couac de ces dernières années.

Blas, Cavani et Moussa Dembélé, les kifs d’Akhenaton

« Pour remplacer Ocampos, j’aurais pris un deuxième joueur de Guingamp, Ludovic Blas (aujourd’hui au FC Nantes, NDLR). Les tarifs n’étaient pas démentiels (…) Je l’ai déjà dit mais je le répète volontiers : comme il ne joue plus à Paris, je voudrais qu’on prenne Cavani ! (…) Bon, McCourt n’a pas des milliards donc il faut superviser des jeunes. Mais regardez Moussa Dembélé, on a été sur lui pendant un an et demi lorsqu’il jouait au Celtic Glasgow mais on a laissé Lyon le temps de passer devant. Ce n’est pas sérieux ».