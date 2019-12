OM – Mercato : un géant européen se positionne pour Lihadji

true

Après le LOSC, c’est au tour du Borussia Dortmund de se montrer intéressé par le jeune Isaac Lihadji, dont les négociations avec l’OM au sujet d’un premier contrat professionnel n’avancent pas.

Il n’a pour le moment rien montré chez les professionnels mais sous prétexte que le FC Barcelone avait été à deux doigts de le recruter quand il était plus jeune, Isaac Lihadji bénéficie d’une énorme cote, en France comme à l’étranger. Et sachant cela, ses représentants jouent la surenchère avec l’OM, son club formateur.

La dernière proposition phocéenne se montait à 40.000€ mensuels et une prime d’un million d’euros. Mais le LOSC a débarqué dans le dossier en proposant légèrement plus. Et aujourd’hui, Le 10 Sport nous apprend que le Borussia Dortmund est désormais aussi sur les rangs pour l’ailier.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta vont-ils continuer les négociations ou suivre le conseil de Pape Diouf qui, sur Le Phocéen, les a invités à lâcher l’affaire ?