OM – Mercato : un géant italien aurait flashé sur Nemanja Radonjic !

Révélation de la fin d’année à l’OM, Nemanja Radonjic (23 ans) a tapé dans l’oeil de Naples, désireux de repartir sur un nouveau cycle rapidement.

Super-sub de la fin d’année 2019 à l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic (23 ans) a vu sa cote remonter en flèche sur le marché des transferts. De flop à 12 M€ de l’ère Garcia, le Serbe pourrait bien se révéler être une manne providentielle pour le club phocéen. Peut-être même dès cet hiver si l’on en croit la presse serbe.

En effet, le média local « Hotsport » affirme que le Napoli – qui souhaite évacuer ses mutins le plus rapidement possible (Allan, Koulibaly, etc.) et repartir sur une nouvelle dynamique – songe à « NR9 ». De là à formuler une offre rapidement ?

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2023, Nemanja Radonjic ne fait pas spécialement partie des joueurs que Frank McCourt souhaite vendre pour abaisser la masse salariale … Mais le Bostonien a fait passer la consigne qu’hormis Dimitri Payet personne n’était intransférable à Marseille. Si offre il y a un et que l’OM y trouve son compte, un départ de Radonjic n’est pas à exclure.