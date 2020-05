OM – Mercato : un géant italien ne lâche pas l’affaire pour Thauvin

true

Selon Le 10 Sport, l’AC Milan aurait pris contact avec Florian Thauvin, alors que celui-ci a pourtant déclaré ne pas vouloir quitter l’OM.

« Je reste à Marseille, je te le dis ! Moi je ne rigole pas, je te le dis, je reste. Comme ça le débat est clos. Parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille? Je vais pas te faire la chanson mais tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Ici je suis bien. En plus j’ai perdu une saison (avec sa blessure, ndlr) et je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça? Pourquoi tu veux que je parte? »

Florian Thauvin a beau avoir juré fidélité pour au moins encore une année à l’Olympique de Marseille, rien n’y fait : les rumeurs continuent d’enfler à son sujet. Parce qu’il reste l’un des joueurs les plus talentueux de l’effectif phocéen, parce qu’il ne lui reste qu’une année de contrat et parce que son club a besoin d’argent.

L’AC Milan a l’air visiblement au courant de ces faits puisque, selon Le 10 Sport, il aurait pris contact avec le joueur pour le convaincre de venir. Là où l’on peut se montrer sceptique concernant cette rumeur, c’est que le Milan est dans le dur financièrement et que la crise financière n’a pas dû arranger sa situation. Et comme l’OM attend un gros chèque pour libérer son joueur…