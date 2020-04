OM – Mercato : un Haaland bis sur les listes de Zubizarreta ?

true

L’OM figurerait parmi la vingtaine de clubs intéressés par l’attaquant norvégien Alexander Horloth, qui a cartonné avec Trabzonspor cette saison.

Même si Dario Benedetto a réalisé une première saison en Europe plutôt satisfaisante, l’Olympique de Marseille va devoir recruter un autre attaquant à l’intersaison. L’Argentin est en effet trop esseulé dans les grands matches ou quand les défenses adverses sont resserrées.

Selon Foot Mercato, le club provençal ferait partie de la très longue liste de prétendants à Alexander Sorloth. Qui ça ? Il s’agit d’un buteur norvégien de 24 ans prêté à Trabzonspor par Crystal Palace. Avant la coupure due au coronavirus, il avait frappé à 29 reprises avec le club turc et sa sélection.

Nous tenons à remercier chaleureusement l’Olympique de Marseille pour son don de 50.000€ à l’AP-HM. Hiroki SAKAI a suivi l’initiative du club en remettant hier par le biais de son ami, le chef Ippei UEMURA du restaurant TABI, un chèque de 20.000€ à Sylvia BRETON, DG Adjointe… pic.twitter.com/Yq2UfZUqkQ — AP-HM – Hôpitaux Universitaires de Marseille (@aphm_actu) April 8, 2020

Selon FM, Trabzonspor devrait lever l’option d’achat de 7 M€ figurant dans son contrat de prêt. L’idée serait ensuite de le vendre entre 25 et 30 M€. Une grosse somme pour l’OM, même si la Champions League est au rendez-vous du prochain exercice. Et puis, la concurrence est dense sur ce dossier puisque Monaco, l’OL, le Real Madrid, le Bayern Munich, l’AC Milan, Naples et des clubs anglais dont Chelsea ont sur les rangs…