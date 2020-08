OM – Mercato : un jeune brésilien dans le viseur de Villas-Boas ?

true

Un média brésilien assure que l’OM suit avec grand intérêt le milieu de terrain de Palmeiras, Patrick de Paula. Crédible ?

L’information peut paraître surprenante. Mais a au moins le mérite d’avoir été annoncée, et souvent reprise, par de nombreux médias brésiliens et français. Ainsi, l’OM aurait dans le viseur le milieu de terrain défensif du club de Palmeiras, Patrick de Paula. Raison pour laquelle le site Futebolinterior assure que des émissaires marseillais se sont même récemment rendus au Brésil.

Selon le site spécialisé, Transfermarkt, la valeur du joueur est à ce jour estimée à 250 000 euros et pourrait donc ne pas coûter grand chose aux décideurs marseillais. Plus surprenant, l’OM a déjà un sacré contingent de joueurs au milieu de terrain et a récemment recruté l’ancien havrais, Pape Gueye.

Résultat, on doute tout de même fortement de l’intérêt marseillais pour de Paula.