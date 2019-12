OM – Mercato : un latéral gauche chipé dans la shopping list du PSG ?

true

Selon les informations de la presse italienne, le Napoli ne retiendra pas Faouzi Ghoulam, qui n’est plus titulaire depuis le début de la saison. Et l’OM serait intéressé.

Il y a deux ans, Faouzi Ghoulam était présenté comme le meilleur latéral gauche d’Italie. Son nom figurait notamment sur les tablettes du PSG, où Layvin Kurzawa ne parvenait pas à convaincre. Et puis, le joueur formé à l’ASSE s’est rompu les ligaments croisés d’un genou une première, puis une seconde, cinq mois après sa reprise.

Et il n’a plus jamais retrouvé le niveau qui avait été le siens durant ses premiers pas dans le Calcio. Finies les touches prestigieuses, finies également les titularisations à coup sûr. Ghoulam doit désormais partager son poste avec le Portugais Mario Rui voire le jeune Italien Giovanni Di Lorenzo, qui est pourtant droitier.

En conséquence, le Napoli, qui s’apprête à effectuer un grand ménage dans son effectif lors des six prochains mois, ne le retiendra pas. Et d’après Il Mattino, Andoni Zubizarreta voudrait le relancer à l’OM. La seule certitude, c’est que le SSCN ne se montrera pas gourmand avec un joueur dans le dur depuis un an et demi.