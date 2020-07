OM – Mercato : un milieu brésilien dit oui à André Villas-Boas

true

Le jeune milieu de terrain brésilien de Portimonense a entendu parler de l’intérêt de l’OM et assure qu’il est tenté par le projet phocéen.

Parmi les postes prioritaires à renforcer cet été à l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a érigé en priorité le milieu de terrain. En effet, Maxime Sanson devrait être vendu à un club de Premier League alors que Maxime Lopez pourrait mettre les voiles vers l’Espagne. Kevin Strootman sera libéré dès que possible pour économiser son gros salaire. Et pour peu que Boubacar Kamara soit également cédé ou contraint de reculer en défense après le départ de Duje Caleta-Car, cela ferait entre 3 et 4 départs.

Parmi les noms cités pour combler le vide dans ce secteur stratégique, celui de Lucas Fernandes est revenu avec insistance. Le joueur de 20 ans, qui évolue à Portimonense, a été contacté par Foot Mercato. Il a effectivement entendu parler de l’intérêt de l’OM et ne ferme pas la porte, bien au contraire.

« J’ai lu l’info sur l’Olympique de Marseille. Je laisse ça à mes représentants et à mon père. Je veux me concentrer sur le football. Après seulement, on pensera à ce genre de choses. Je suis content de voir l’intérêt de l’OM, c’est un club qui me plairait, oui. » Selon Transfermarkt, il en coûterait 1,7 M€ aux Phocéens pour débaucher Fernandes.