OM – Mercato : un milieu passe sous le nez de Marseille, le clan Cuisance sort du silence !

Si Mijat Gacinovic a choisi une autre voie que l’OM, Michaël Cuisance (Bayern Munich) reste une possibilité pour Marseille… Mais pas avant fin août.

A l’affût du marché pour renforcer son milieu de terrain en fonction des départs, l’Olympique de Marseille suit plusieurs pistes. Vu comme un coup « à la Radonjic », Mijat Gacinovic (25 ans) ne viendra pas. En effet, le joueur de l’Eintracht Francfort a signé ce mardi un contrat de quatre ans (jusqu’en juin 2024) du côté d’Hoffenheim.

Le clan Cuisance confirme des discussions mais…

En revanche, comme révélé par « L’Equipe » et « Bild », la piste menant à Michaël Cuisance (Bayern Munich, 20 ans) est bel et bien d’actualité même si ce n’est pas encore pour tout de suite. Invités dans « L’Equipe du Soir » lundi, l’entourage du prometteur milieu alsacien a confirmé l’intérêt olympien.

« C’est très simple. On ne se pose pas la question pour l’instant. Oui, il y a des contacts entre l’OM et le Bayern, mais Michaël se concentre sur la fin de saison. L’important et l’essentiel c’est la Ligue des Champions. Un point sera fait avec son coach en fin de saison », explique-t-on dans le cercle proche de Cuisance.

Pour rappel, en cas de départ de Morgan Sanson (Premier League), de Kévin Strootman ou de Maxime Lopez, Marseille entend solliciter un prêt sec, sans option d’achat, de l’ancien joueur de Nancy et du Borussia Mönchengladbach.