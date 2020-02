OM – Mercato : un milieu affole déjà l’Atlético Madrid et un cador de Liga

true

L’entraîneur de l’Atlético Madrid Diego Simeone et un autre club de Liga surveillent avec attention les prestations du très jeune milieu de l’OM Amay Caprice (15 ans).

L’OM vient de conclure une semaine à six points devant l’ASSE (2-0) et le Toulouse FC (1-0). Mardi, en conférence de presse, André Villas-Boas avait glissé qu’il serait satisfait avec 4 unités au total. Les Marseillais ont donc dépassé leurs fonctions, et le mot est faible tant ils ont tiré la langue hier devant les Violets.

Le problème pour Villas-Boas, c’est qu’il va avoir du mal à reposer ses cadres en puisant dans le vivier de l’OM. Surtout si des clubs extérieurs commencent à venir piocher dedans. Ce pourrait être le cas cet été. Selon France Football, Amay Caprice (15 ans) est sollicité par l’Atlético Madrid. Les Espagnols ont pris la température à plusieurs reprises concernant la situation du milieu de terrain. Une autre grosse écurie évoluant en Liga serait également très intéressée, mais son identité n’a pas fuité.

Le jeune Caprice affole la Liga

Caprice, encore loin de faire partie des premiers choix de l’OM, a brillé dans les catégories de jeunes depuis 2014, après avoir débuté à l’US Gignac. Pour l’heure, le joueur, qui excelle sur les coups de pied arrêtés, est lié au club phocéen jusqu’en juin 2022 et pourrait signer son premier contrat pro prochainement.