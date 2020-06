OM – Mercato : un nouveau dossier à régler de toute urgence

false

En quelques mois, seulement, la valeur de Florian Thauvin, l’attaquant de l’OM, a été divisée par sept ! Un dossier épineux pour le club phocéen.

En cette période de mercato, où les rumeurs affluent à l’OM comme partout ailleurs, le nom de Florian Thauvin ne revient guère sur le devant de la scène. Logique au regard des intentions du joueur qui, la saison passée, a clairement exprimé son souhait de rester à Marseille cette saison afin de participer à la Ligue des Champions.

Seul souci, et non des moindres pour le club phocéen, la valeur de Thauvin est désormais en chute libre. Lui qui sera en fin de contrat dans un an et qui pourra donc partir libre. Il y a encore quelques mois, l’attaquant marseillais était estimé sur le marché à plus de 80 millions par l’Observatoire du football. Depuis, Thauvin, blessé, a effectué une saison blanche avec l’OM et, au même titre que de nombreux joueurs, a perdu de sa valeur sur le marché des transferts en raison de du COVID-19.

Dans quelle mesure ? Enorme puisqu’un club qui souhaiterait s’attacher les services du champion du monde français n’aurait que 10 millions d’euros, maximum, à débourser. Probable que l’OM, dans ces conditions, lui propose assez rapidement une prolongation de contrat afin que Thauvin revienne sur le devant de la scène et rapporte à l’Olympique de Marseille un plus juste prix.