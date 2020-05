OM – Mercato : un premier chèque de 30 M€ signé à McCourt ?

true

Le patron de l’OM Frank McCourt, qui maintient le club phocéen à flot depuis le début de la crise sanitaire, pourrait bientôt gagner un procès très juteux en Allemagne.

La crise sanitaire pourrait apporter une bouée d’oxygène à l’OM. RMC Sport assure en effet que Frank McCourt a saisi la justice néerlandaise pour obtenir 169 millions d’euros qui lui ont été promis. Dans le cadre d’un litige qui n’a rien à voir avec le football, l’homme d’affaires américain poursuit son homologue allemand Lars Windhorst… actionnaire majoritaire du Hertha Berlin. Au coeur du conflit : la vente de 50% de la société gérant le Global Champions Tour, compétition d’équitation.

RTL Z assure que McCourt détient 50% de ce tournoi depuis 2014 et que Lars Windhorst a voulu racheter ces parts avant de se rétracter en raison de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences économiques sur la compétition. Inquiet pour ses finances, Windhorst a alors souhaité remettre en cause cette vente, sans l’accord de Frank McCourt qui a donc décidé de porter l’affaire devant les tribunaux.

La justice néerlandaise donne raison à McCourt

Le processus était quasiment bouclé : une lettre d’intention a été paraphée, un communiqué de presse commun a été diffusé et les documents nécessaires ont été approuvés. Seule la signature manquait. Par conséquent, la justice néerlandaise a d’ores et déjà condamné Windhorst à payer 30 millions d’euros, mais la procédure judiciaire ne serait pas terminée…