OM – Mercato : un première recrue dit oui au projet Boudjellal !

L’annonce de Mourad Boudjellal de porter un projet de rachat de l’OM n’est pas passé inaperçu dans le milieu. Même les anciens se sentent concernés…

Basile Boli n’a pas apprécié le dernier coup d’éclat de Mourad Boudjellal. Champion d’Europe avec l’OM en 1993, l’ancien défenseur a dit ce dimanche tout le mal qu’il pensait de la manière d’agir du porteur du projet de rachat du club phocéen via des fonds extérieurs.

Heureusement pour lui, l’ancien président du RCT a aussi quelques partisans chez les anciens de l’OM. Joueur de l’Olympique de Marseille de 2013 à 2016, Mario Lemina n’a en effet pas caché qu’il pourrait retourner dans la cité phocéenne, notamment en cas de finalisation d’un projet de rachat.

« Est-ce que le nouveau projet pourrait me tenter ? Bien sûr ! »

« Est-ce que le nouveau projet pourrait me tenter ? Bien sûr ! Même sans le projet qui arrive, l’OM reste mon club de cœur. Pourquoi pas y retourner. Après c’est encore plus tentant s’il y a un aussi beau projet. J’ai de très beaux souvenirs, j’ai rencontré de très belles personnes, de grands coachs comme Bielsa. Ça m’a fait grandir en tant que footballeur et en tant qu’homme », a confié le milieu de Southampton (prêté à Galatasaray) sur les ondes d’Europe 1. De là à ce qu’un projet de rachat soit finalisé et qu’André Villas-Boas compte sur Lemina, il y a un fossé…