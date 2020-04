OM – Mercato : un remplaçant potentiel à Zubizarreta décline le poste

Quel que soit le moment où se terminera la saison 2019/20, il y a de bonnes chances qu’André Villas-Boas quitte l’Olympique de Marseille. Trop d’incertitudes concernant l’avenir, trop de restrictions budgétaires. Et des incompréhensions à la pelle avec le président, Jacques-Henri Eyraud.

Si l’OM devait se tourner vers un remplaçant français, la liste des prétendants serait particulièrement réduite. Le favori serait Christophe Galtier, marseillais de naissance ayant réalisé des miracles aussi bien avec l’ASSE que le LOSC. Michel Der Zakarian aurait aussi pu faire partie de la short-list.

Der Zak’ pas forcément emballé par l’#OM: « Peut-être ça se fera un jour, j’en sais rien. Après, non non, ce qu’il me manque de Marseille c’est les bons copains quand j’étais jeune, c’est tout. Et la famille qui est là-bas aussi… » #teamMHSC 🔷️🔶️ https://t.co/UDgZVtgViT

— AllezPaillade.com (@AllezPaillade) March 31, 2020