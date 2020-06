OM – Mercato : une astuce proposée à Eyraud pour attirer de nouveaux joueurs

true

En proie à des problèmes économiques, l’OM devra renforcer son effectif cet été. Un agent conseille à Jacques-Henri Eyraud de réaliser des prêts de joueurs.

Toujours sans directeur sportif, l’OM oeuvre déjà pour étoffer son effectif durant ce mercato estival. Qualifiés en Ligue des Champions, les Olympiens devront doubler les postes pour bien figurer dans toutes les compétitions. André Villas-Boas souhaite obtenir plusieurs renforts (latéral gauche, avant-centre).

Problème, l’OM ne dispose pas de fonds disponibles. Les Marseillais vont devoir éponger un déficit structurel. Ils restent aussi en suspens d’éventuelles sanctions du fair-play financier. Dans l’obligation de vendre, l’OM devrait céder de fortes valeurs marchandes cet été (Kamara, Sanson, Caleta-Car) pour rentrer dans les clous et alléger sa masse salariale.

Après les départs, Jacques-Henri Eyraud, et son futur « Head of Footballer », devront être malin pour renforcer l’effectif. Et si l’organigramme olympien s’est évertué à blinder les meilleurs jeunes du centre de formation, des recrues expérimentées sont attendues pour encadrer les jeunes pousses.

Yvan Le Mée conseille à l’OM de se faire prêter des joueurs

Célèbre agent de joueurs, Yvan Le Mée connaît les rouages des marchés de transferts. Dans un entretien accordé à France Football, il a donné une idée aux dirigeants marseillais : « Les clubs étrangers veulent alléger leurs effectifs, du moins le temps de la tempête. Il peut être judicieux pour eux de prêter un joueur en attendant que le marché retrouver son niveau plutôt que de s’en débarrasser à perte. »

D’après l’agent, l’OM pourrait tirer un avantage de la crise économique liée au Covid-19 : « Un club comme l’OM, parce qu’il va exposer son effectif via la C1, est une vitrine qui pourrait lui permettre de récupérer temporairement des joueurs de haut niveau. Les autres grands clubs français – je ne parle pas du PSG – pourraient aussi en bénéficier, même à un degré moindre. Il ne faut pas se leurrer : la richesse va à la richesse. »