OM – Mercato : une condition déjà imposée pour retenir Villas-Boas ?

André Villas-Boas a affiché ses limites tactiques samedi contre le FC Nantes (1-3). Avec un effectif limité, le coach de l’OM n’a pas réussi à lui insuffler la dose nécessaire de qualité pour surmonter le piège tendu par Christian Gourcuff, qui l’avait déjà fait souffrir à l’aller (0-0).

Cette défaite a provoqué un resserrement en haut du classement de L1, où l’OM compte désormais 8 points d’avance sur le Stade Rennais, et 9 sur le LOSC. Plus que jamais, l’avenir de Villas-Boas se porterait mieux si son équipe parvenait à garder son actuelle place de dauphin du PSG afin de ne pas préparer le mercato dans l’urgence. AVB a d’ailleurs confirmé une réunion sur le recrutement début mars avec Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta.

« Impératif que l’OM termine deuxième et pas troisième »

« Il est impératif que Marseille termine deuxième de la L1, et pas troisième. C’est encore plus vital pour l’OM que pour l’OL, Rennes ou Lille, glisse Jonatan McHardy au micro de RMC Sport. Les finances sont vraiment compliquées. Et s’il y a bien un petit coup de pouce que l’OM peut avoir, c’est de commencer à pouvoir faire son mercato un petit peu plus tôt que les autres. Pour cela, il ne faut pas être dans l’incertitude. Marseille doit tout mettre de son côté… N’importe quoi qui peut aider, il faut le prendre. Villas-Boas restera si tu es capable de lui faire un mercato pour ne pas être ridicule en Ligue des Champions. C’est la première fois depuis Pape Diouf que tu vois ce club préparer une saison en avance. Enfin, le club travaille bien dès le mois de mars, les supporters ne veulent que ça. »