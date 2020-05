Depuis que la saison est officiellement terminée, l’OM peut respirer avec la certitude que la deuxième place est obtenue. Mais la Ligue des champions ne changera pas tout et le club va devoir être imaginatif, notamment en terme de Mercato.

Alors que quelques pistes ont été dévoilées dernièrement (Cabot, Doumbia), la direction marseillaise n’aurait pas attendu pour tenter des coups surprenants si l’on en croit les informations du media allemand Revier Sport.

Selon lui, l’OM aurait en effet tenté d’attirer Julian Draxler l’hiver dernier. Une information surprenante aussi bien au niveau du prix du transfert exigé par le PSG (20 millions minimum) que du salaire (7 millions d’euros). Bien évidemment, le club olympien aurait d’ailleurs rapidement refermé un dossier bien trop compliqué.

Borussia Dortmund have enquired for 26-year-old PSG midfielder Julian Draxler; Hertha BSC made an approach in January. (Eurosport) https://t.co/9lgVFrd7Pr

