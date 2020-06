OM – Mercato : une première vente juteuse serait actée pour cet été !

Le feuilleton M’Baye Niang a aimanté toute l’attention autour de l’OM. Aux dernières nouvelles, Pierre Ménès assure que le club phocéen discute bel et bien avec le Stade Rennais pour l’attaquant sénégalais sans qu’aucun accord ne soit encore intervenu.

En parallèle, si Frank McCourt est ouvert à l’idée de remettre au pot pour recruter cet été – on parle d’un montant entre 30 et 40 millions d’euros – il faudra aussi penser à dégraisser l’effectif d’André Villas-Boas. Un premier départ juteux pourrait ainsi s’organiser pour Maxime Lopez.

La Razon explique ce lundi que le FC Séville s’est entendu avec l’OM pour un transfert de 8 millions d’euros. Le média ajoute que les dirigeants du club andalou ont également coché les noms de Borja Valero (Inter Milan), Marcelo Brozovic (Inter Milan) et José Campana (Levante), en vue de renforcer leur entrejeu la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en 2021, Lopez a disputé 146 matchs, toutes compétitions confondues, depuis ses débuts dans son club de cœur. Barré par le trio Kamara – Sanson – Rongier, il n’a jamais vraiment eu les faveurs de son entraîneur cette saison à l’OM.

Mbaye #Niang is getting closer to #OlympiqueMarseille. Talks ongoing between #OM and #Rennes to finalize the deal. For him is ready 5-years contract with a wages of €2,5M a year. #transfers https://t.co/8uWRNi7OPt

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2020