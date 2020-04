OM – Mercato : une raison supplémentaire émerge pour conserver Thauvin

true

Florian Thauvin, l’ailier de l’OM, a clairement indiqué son souhait de rester au club. De toute façon, le club ne pouvait peut-être pas en tirer un vrai jackpot.

Alors que son nom était régulièrement évoqué ces derniers temps, Florian Thauvin a mis les choses au point. L’ailier de l’OM a précisé sur Instagram qu’il n’envisageait pas une seconde un départ de Marseille cet été.

L’OM perd donc un opportunité de vente cet été. Mais sans pour autant que ce soit une si mauvaise affaire. Car selon Pierre Ducrocq, qui s’est confié sur RMC, l’OM n’avait aucune chance d’en tirer beaucoup d’argent. « Je pense qu’à ce jour, la valeur de Florian Thauvin sur le marché des transferts est bien inférieure à 40 ME. Selon moi, après son année blanche, je ne suis pas certain que Marseille puisse en obtenir plus que 20 à 25 ME cet été. Je ne pense pas que cela partira beaucoup plus au-dessus à moins qu’il flambe à nouveau en fin de championnat. »

En revanche, Ducrocq s’est montré confiant sur la capacité de Thauvin à revenir au plus haut niveau. « Mais l’air de rien, cette grande coupure liée au coronavirus va niveler son retour. Car tout le monde va devoir faire une préparation. Finalement pour lui, c’est quelque chose qui va lui permettre de revenir de façon plus indolore que s’il était revenu en plein championnat », a conclu le consultant.