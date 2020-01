OM – Mercato : une recrue de renom relancée pour apaiser Villas-Boas ? 

true

André Villas-Boas a mis un gros coup de pression mercredi sur sa direction. L’entraîneur de l’OM a mis en jeu son avenir en raison certaines divergences de points de vue avec Jacques-Henri Eyraud.

« Sportivement, on a donné en six mois une stabilité à un des clubs les plus instables émotionnellement du monde, a martelé en conférence de presse. Mon intérêt comme entraîneur est de retenir ce groupe (…) L’intérêt du club est de maintenir ça au top, c’est-à-dire d’atteindre les objectifs. Je suis inquiet aussi pour les prolongations. Il y a des joueurs qui vont finir leurs contrats et il faut leur donner quelque chose pour continuer à rêver et pour atteindre les objectifs de l’OM. »

L’OM toujours en course pour Ghoulam ?

Les joueurs à retenir ne sont pas la seule priorité de Villas-Boas pour maintenir le cap à l’OM. Des renforts sont aussi espérés même si le technicien portugais sait que la tâche sera ardue en raison des finances serrées. Pour apaiser les tensions, Eyraud pourrait-il faire un effort et relancer la piste menant à Faouzi Ghoulam ? La presse transalpine a réchauffé le dossier ce jeudi. À en croire les informations de Gialuca Di Marzio, très fiable en transferts, l’OM est toujours en course pour s’attacher les services du latéral gauche de Naples. Le défenseur algérien de 28 ans, passé notamment par l’ASSE, pourrait quitter le Napoli au mercato. Cette saison, il n’a disputé que 5 rencontres de Serie A. Watford serait aussi sur les rangs, avec une offre de 10 millions d’euros.