OM – Mercato : une séduisante piste argentine se détourne de Marseille !

Cité parmi les pistes de l’OM, le défenseur Marcos Rojo (Manchester United, 30 ans) a fait part de sa volonté de poursuivre à l’Estudiantes.

Du côté de l’Olympique de Marseille, le nom de Marcos Rojo (prêté par Manchester United à l’Estudiantes, 30 ans) a récemment circulé comme une possibilité de renfort en défense. Il faut dire que dans l’optique de combler plusieurs postes, le défenseur international argentin (61 capes) présentait quelques atouts, lui qui est capable d’évoluer indifféremment en charnière centrale ou au poste de latéral gauche pour suppléer Jordan Amavi.

Il est cependant assez peu probable que Rojo, en fin de contrat chez les Red Devils en juin 2021, rejoigne la Canebière. Et pas seulement parce qu’André Villas-Boas n’est pas un grand fan de ce profil. Du côté du principal intéressé, on a d’autres projets qu’un transfert en Ligue 1.

Interrogé par le média sud-américain « Infobae », Marcos Rojo a fait part de son envie de continuer du côté de La Plata : « Mon idée est d’essayer de rester à Estudiantes. J’ai joué un match, je me suis blessé et tout cela (le Covid-19) est arrivé. Je n’ai pas pu profiter des gens. C’est pourquoi je verrai en septembre si je peux prolonger le prêt et continuer pendant quelques mois encore. (…) Je ferai de mon mieux pour rester ». Piste à oublier.