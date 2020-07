OM – Mercato : une solution importante à zéro euro trouvée par Villas-Boas ?

true

En difficulté sur le flanc gauche, et privé de moyens financiers, André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM, pourrait trouver une solution à moindre coût.

Les matches amicaux se suivent et se ressemblent pour l’OM. Avec, hier, un nouveau carton (6-1) face à une modeste formation allemande (4e division), Heimstetten. L’essentiel, pour André Villas-Boas, l’entraîneur Olympie, est de pouvoir effectuer des essais à différents postes, en vue de la reprise de la Ligue 1, fin août, et surtout en cas de départs de dernière minute comme cela est prévisible à Marseille.

Hier, le technicien portugais, en mal de solutions dans son couloir gauche, a donc décidé de titulariser au poste d’arrière latéral Saîf-Eddine Khaoui, dont le temps de jeu au sein de l’équipe première n’a jamais été important. Le joueur, gaucher et fin technicien, pourrait, selon l’Equipe, dans son édition du jour, vite devenir une vraie solution pour AVB, en qualité de doublure de Jordan Amavi. Certes, Villas-Boas a toujours fait part de ses envies de recruter à ce poste, et une troisième solution, avec Christophe Rocchia, de retour de prêt de Sochaux, n’est pas à négliger.

Mais au vu des finances phocéennes, et des échéances importantes à venir avec la Ligue des Champions, Khaoui pourrait (enfin) avoir du temps de jeu. Et éviter des soucis supplémentaires à son entraîneur en cas de mercato non abouti.