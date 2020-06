OM – Mercato : une stratégie subtile pour doubler le FC Nantes pour Gueye (Watford)

true

L’Olympique de Marseille négocierait directement avec Watford pour le milieu Pape Gueye alors que les autres clubs cherchent à doubler les Anglais.

Si tout se passe suivant les ambitions de ses dirigeants, l’Olympique de Marseille devrait perdre plusieurs milieux de terrain cet été. Morgan Sanson constitue une des plus belles valeurs marchandes de l’effectif alors que Kevin Strootman pourrait être laissé libre afin que le club puisse économiser son salaire imposant.

Il faudra alors recruter dans ce secteur de jeu si important. Une piste mène au milieu Pape Gueye mais le dossier du joueur de 21 ans est compliqué. En effet, il s’est déjà engagé avec Watford mais n’est plus très chaud pour traverser la Manche. Celui qui jouait jusque là au Havre, en L2, se verrait davantage rester en France et jouer dans un des nombreux clubs de L1 qui le courtisent (OM, Nantes, Strasbourg, Metz et surtout Angers).

Une concurrence accrue mais l’OM a trouvé un bon moyen pour parvenir à ses fins. C’est le journaliste Manu Lonjon qui l’a révélé lors du Mercatalk du Phocéen hier soir : « Pour une fois, la stratégie de l’OM est opportune. Au lien de faire comme les autres et de chercher la raison juridique qui pourrait faire sauter le contrat de Pape Gueye à Watford, ils se sont dits « On va gagner du temps et on va partir du principe que c’est un joueur qui est sous contrat avec Watford donc on va parler avec Watford et demander si on peut l’acheter » ».