OM – Mercato : Valbuena glisse deux pistes à Zubizarreta pour l’été 2020

Pour Mathieu Valbuena, deux de ses coéquipiers à l’Olympiakos le Pirée auraient le niveau pour jouer à l’Olympique de Marseille.

Aujourd’hui en Grèce, à l’Olympiakos Le Pirée, Mathieu Valbuena (35 ans) est comme tout le monde confiné à son domicile afin d’endiguer la pandémie de coronavirus. Profitant de son temps libre, « Petit vélo » a accordé un entretien au site « Football Club de Marseille » afin de parler de son club de cœur… Et le milieu offensif a été invité à donner ses bons plans de Mercato pour l’OM.

Réputé pour sa franchise, Mathieu Valbuena ne s’est pas caché et a balancé deux noms : « Comme vous le verrez dans l’avenir et sur les prochains Mercato, on a des joueurs qui ne resteront pas longtemps chez nous. Je pense à notre défenseur Konstantinos Tsimikas et à notre milieu de terrain Mady Camara, qui sont des joueurs très convoités, des pépites. Il y en a pleins d’autres mais j’ai ces deux noms en tête. Il y a vraiment de très bons joueurs en Grèce ».

Respectivement sous contrat jusqu’en juin 2022 et 2023 avec le club du Pirée, Tsimikas (latéral gauche, 23 ans) et Camara (milieu, 22 ans) sont titulaires indiscutables dans leur équipe et estimés à moins de 10 M€ aujourd’hui.