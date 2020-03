OM – Mercato : Villas-Boas a discuté avec un buteur russe très dangereux

true

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas aurait bien aimé rapatrier un certain Alekandr Kokorin (28 ans), qu’il a côtoyé au Zénith Saint-Pétersbourg dans le passé.

L’OM risque d’être très limité au mercato estival. La menace du fair-play financier plane sur le club phocéen en raison de ses finances très serrées. C’était déjà le cas cet hiver alors qu’Alekandr Kokorin aurait pu s’y engager. Libéré pour bonne conduite, après avoir purgé un an de prison, sur les 10 mois auxquels il avait été condamné pour hooliganisme et coups et blessures, l’attaquant russe (28 ans) était revenu au Zénith Saint-Pétersbourg en septembre dernier. Kokorin n’avait pas réussi à se faire une place en raison de la concurrence des Dzyuba, Azmoun, ou Driussi. Résultat, le club russe avait ouvert la porte à un départ lors du mercato d’hiver… où l’intéressé avait contacté André Villas-Boas à l’OM.

L’OM a discuté avec Kokorin cet hiver

« Le seul club qui était proche de moi c’était Marseille, assure le buteur dont les propos sont relayés par Foot Mercato. Je ne pouvais pas quitter le pays avant le 6 décembre (suite à sa peine de prison ndlr). J’étais assigné à résidence. Quand je me suis retrouvé enfin libre, j’ai écrit à André Villas-Boas. Je lui ai dit : « Je suis disponible. Le Zenit n’a pas besoin de moi pour la deuxième partie de la saison. J’aimerais beaucoup vous rejoindre. » Il m’a répondu : « C’est une super option, mais nous ne pouvons pas payer le transfert pour le moment ». J’ai appris de mon côté que le Zenit était d’accord pour un transfert définitif ou un prêt. J’ai donc dit à l’OM que l’idéal serait un prêt. Ils ont alors contacté le Zenit. Mais ensuite, ils m’ont dit que le Zenit ne voulait pas me laisser partir là-bas. »

Prêté depuis au FK Sotchi, Kokorin pourrait redevenir une piste de l’OM cet été : il a inscrit trois buts en trois matches disputés aux côtés d’Adil Rami.