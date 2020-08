OM – Mercato : Villas-Boas a donné à Longoria ses 3 dernières priorités estivales

true

RMC Sport assure que l’entraîneur de l’OM André Villas-Boas veut boucler le mercato estival avec trois chantiers bien précis. Le tout, sans compter les possibles départs.

André Villas-Boas ne sait pas encore précisément quand la saison de l’OM reprendra. Le Covid-19 ne cesse de gagner du terrain à Marseille, si bien que trois nouveaux cas positifs ont été détectés hier à la Commanderie. Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet feraient partie des joueurs touchés. Pour patienter de manière utile, l’entraîneur portugais a fait part de ses demandes à Pablo Longoria en ce qui concerne le mercato.

RMC Sport confirme que deux renforts sont encore espérés : un latéral gauche et un attaquant. « L’attaquant envisagé sera la doublure de Dario Benedetto, avec des qualités différentes, plus mobile et capable de prendre plus la profondeur », précise la radio sportive. En outre, des discussions vont être menées pour des prolongations de contrat. Cela concerne notamment Jordan Amavi et Florian Thuavin, qui seront libres à l’été 2021.

Les premiers échanges auraient commencé. L’idée de Villas-Boas serait d’être fixé rapidement pour savoir dans quel état d’esprit ses joueurs seront à la reprise de la compétition. En ce qui concerne d’éventuels départs, les joueurs ne veulent pas s’en aller afin de découvrir la Ligue des champions.