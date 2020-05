OM – Mercato : Villas-Boas a gagné un premier renfort de choix pour 2020-2021

true

À en croire Valère Germain (30 ans), le retour en grâce de Florian Thauvin à l’OM peut être considéré comme un renfort à part entière en vue de la saison prochaine.

Valère Germain (30 ans) ne parle pas souvent. Et c’est dommage tant il est devenu un bon client pour la presse. Invité à évoquer la saison prochaine en Ligue des champions, l’attaquant de l’OM avoue vouloir s’inspirer de l’OL et voit en Florian Thauvin un renfort de taille pour André Villas-Boas.

« Il faut s’inspirer du parcours de Lyon. L’OL n’a pas fait de la figuration en C1, où il est toujours qualifié avant son 8 e retour contre la Juventus. Une chose est sûre : pour mener de front plusieurs compétitions, on a besoin d’un groupe plus étoffé. Avec Flo (Thauvin), on aura déjà un premier renfort de choix », a t-il expliqué dans Le Parisien. Invité à évoquer le sujet d’un éventuel départ de Villas-Boas cet été, ce même Germain est resté droit dans ses bottes. Non, il ne croit pas à cette possibilité.

En privé, Villas-Boas martèle son amour à ses joueurs

« Tout entraîneur ambitieux aspire à posséder le meilleur effectif possible. Il est dans son rôle, ajoute l’attaquant de l’OM. Mais le club doit aussi composer avec des contraintes budgétaires. Entre personnes responsables, un terrain d’entente doit être trouvé pour privilégier l’intérêt commun. Ça serait une grande déception pour nous. Je n’y crois pas, même si je ne suis pas dans sa tête. Il nous l’a encore répété depuis le début du confinement : il est très attaché à nous et au club. »