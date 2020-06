OM – Mercato : Villas-Boas a une liste de 3 priorités cet été

true

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas n’entend pas se tourner les pouces au mercato et aurait transmis ses exigences aux dirigeants du club phocéen pour cet été.

André Villas-Boas ne perd pas de temps. Le vendredi 26 juin, l’entraîneur de l’OM a donné rendez-vous à ses joueurs pour la reprise de l’entraînement. Pour la suite, l’essentiel de la préparation s’effectuera loin de la cité phocéenne avec un stage dans le sud du Portugal du 30 juin au 11 juillet, puis un autre crochet dans la région de Munich. En parallèle, la nomination d’un « head of football » n’avance guère.

« Villas-Boas est assez malin pour faire venir les joueurs qu’il souhaite à l’aide de prêts avec options. Son réseau est très important, glisse un des proches d’AVB au Phocéen. Mais, le sien l’est encore plus grâce à ses liens avec Jorge Mendès et les plus gros agents du pays. De plus, sa cote auprès des joueurs de Liga Nos est énorme et beaucoup souhaitent travailler avec lui. C’est pour cela qu’il n’y a pas d’urgence à recruter un directeur sportif. »

Villas-Boas a ciblé 3 postes à renforcer au Mercato

S’il n’y aurait donc pas d’urgence à recruter un directeur sportif, le « Special Two » sait déjà ce qu’il veut en terme de renforts. Le Phocéen affirme que l’entraîneur de l’OM cible en priorité un défenseur central, un attaquant et un jeune numéro milieu défensif.