OM : Mercato, Villas-Boas, avenir… les cinglantes vérités de Payet

true

Régulièrement annoncé comme partant potentiel au mercato, le milieu offensif de l’OM Dimitri Payet (33 ans) s’est livré ce dimanche dans Le Journal de l’Île de la Réunion.

Discret dans les médias, Dimitri Payet a accordé une interview pleine de panache dans Le Journal de l’Île de la Réunion. Le sujet numéro 1 ? Les relations fraîches qu’il entretiendrait avec son président Jacques-Henri Eyraud.

« Cette histoire me fait beaucoup sourire. Qui suis-je pour interdire l’accès au vestiaire de mon président ? Toutes nos discussions se font dans le respect. Nous ne sommes pas constamment d’accord, mais on trouve toujours des solutions pour faire avancer les choses », a expliqué Payet. Ce dernier, qui a eu peur qu’André Villas-Boas quitte l’OM cet été, évoque aussi le coup de balai annoncé dans l’effectif. « Si j’ai bien compris, l’OM doit vendre tous ses meilleurs joueurs pour diverses raisons. Donc si la Ligue 1 se joue à sept la saison prochaine, on est bon », a-t-il poursuivi avec un brin d’ironie.

« Si la L1 se joue à sept la saison prochaine, on est bon »

L’ancien capitaine de l’OM a terminé en parlant de son désir de rester fidèle au club phocéen la saison prochaine. « Quand on a fait la Premier League, on peut dire qu’il y a l’Espagne, le Barça ! Sans dénigrer les autres équipes de la Liga, c’est là qu’il faut jouer. Ce n’est pas pour autant que j’ai envie de découvrir un autre championnat. Lorsque je suis revenu à l’OM, j’ai dit que l’histoire recommençait. Elle est belle. J’ai envie de continuer, tant que je pourrais tellement je me sens bien dans ma tête et dans mes jambes. Je pousserai au max pour l’OM », a conclu Payet.