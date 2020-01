OM : Mercato, Villas-Boas, C1, Eyraud… les vérités décapantes de Daniel Riolo

true

Daniel Riolo s’est penché sur l’actualité de l’OM. Le Mercato, la C1 et les remous entre André Villas-Boas et sa direction ont fait partie des sujets évoqués avec le site Peuple Olympien .

La réussite de Villas-Boas peut-elle durer ?

« A priori je ne vois pas pourquoi ça s’arrêterait. Le groupe est réceptif et bosse bien avec lui. L’OM n’est pas une super équipe, mais dans cette L1, le travail réalisé doit permettre à l’OM de faire un podium. À court terme, la Ligue des Champions devrait récompenser la saison. La suite, c’est flou. Les moyens financiers sont limités. Il faut trouver quelle histoire raconter. Le positionnement de l’OM doit être défini sans mensonge ni faux espoir. »

Des idées pour Mercato ?

« Les recrues, ce n’est pas le plus important. Ce qui compte, c’est de ne pas avoir de blessés. Et que Payet soit bon jusqu’au bout… Si Thauvin peut revenir quelques matches, ce sera pas mal pour sécuriser le podium. Après, moi, je miserais sur un joueur offensif de qualité. C’est toujours le secteur qu’il faut renforcer quand on veut avancer. »

Quel bilan pour Eyraud à la tête de l’OM ?

« Il alterne le bon et le pas bon. Mais le pas bon domine. Sa gestion de la crise récente est bonne, mais c’est lui qui l’avait initiée en faisant n’importe quoi. C’est un comptable plus qu’un président. Et malheureusement, il y a peu de chances qu’il soit un jour totalement accepté par les gens de l’OM. Il n’a pas la culture, il ne « sent » pas l’OM. Ces nouveaux présidents délégués ne sont pas fait pour durer ou être aimés. »