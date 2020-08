OM â€“ MercatoÂ : Villas-Boas cherche un buteur, la rumeur Zaza ressurgitÂ !

true

En quête d’un attaquant, l’OM râtisse large. En Italie, l’arlésienne Simone Zaza (Torino, 28 ans) est déjà relancée…

C’est un secret de polichinelle : s’il sait que l’Olympique de Marseille n’a pas d’argent, André Villas-Boas espère quand même que ses dirigeants – Pablo Longoria en tête – parviendront à lui offrir un attaquant supplémentaire pour concurrencer Dario Benedetto. En Italie, le dossier phocéen intéresse tout particulièrement.

Simone Zaza trop vieux pour Marseille ?

Faisant fi des contraintes du fair-play financier qui plane sur l’OM, les médias transalpins s’enflamment sur divers pistes possibles sur la Canebière. Après les joueurs de Sassuolo Boga et Scamacca, « Tutto Mercato Web » a ressorti une vieille piste des tiroirs : Simone Zaza (Torino, 28 ans). Si l’OM a effectivement songé à l’international transalpin en 2018 au moment de remplacer Kostas Mitroglou, cette piste paraît quand même assez peu probable aujourd’hui.

Auteur de seulement 13 buts en deux saisons, l’ancien joueur de Valence est également envoyé à la Fiorentina, à la Roma, à Cagliari ou enocre à la Sampdoria. Cela ressemble quand même fortement à un bruit d’agent destiné à réveiller le marché plus qu’à autre chose. Du côté de l’OM, on est davantage en recherche de jeunes joueurs, si possible libres ou en prêt avec option d’achat. Pas vraiment le profil de Zaza…