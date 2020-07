OM – Mercato : Villas-Boas craint une mauvaise surprise pour Balerdi

true

Pour renforcer le secteur défensif de l’OM, André Villas-Boas espère conclure l’arrivée de Leonardo Balerdi. Mais rien n’est fait.

Ce dimanche soir face au club autrichien de Pinzgau, André Villas-Boas a disposé de plusieurs solutions défensives dans l’axe avec Alvaro, Caleta-Car, Kamara ou Perrin. Mais le technicien portugais sait bien que conserver tous ces éléments risque d’être compliqué.

Voilà pourquoi AVB aimerait que le dossier Balerdi, le défenseur central de Dortmund, évolue favorablement. Mais comme il l’a confié après le match amical à la Provence, la prudence reste de mise pour le moment. « Je n’ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund. On négocie toujours, mais ce n’est pas encore fait », a confié le coach portugais.

Et André Villas-Boas de laisser même filtrer une pointe d’inquiétude, en raison de la concurrence qui semble se créer dans ce dossier. « On sait que d’autres clubs s’intéressent à lui, j’espère qu’on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente », a temporisé le technicien marseillais.