OM – Mercato : Villas-Boas dans le brouillard pour son avenir

Passé en chômage partiel depuis la semaine dernière, l’OM fait partie des clubs de Ligue 1 qui ont anticipé la crise économique que le coronavirus va induire. Avant même la propagation de la pandémie, le club phocéen avait d’autres dossiers sur le feu.

André Villas-Boas avait par exemple assuré qu’il était prévu qu’il se réunisse avec ses dirigeants le 18 mars autour du thème du recrutement. Mais depuis, la crise sanitaire qui a paralysé presqye tout le pays et incité au confinement généralisé a rebattu les cartes. La Provence nous apprend en effet que la réunion au sommet a été évidemment repoussée alors qu’elle aurait dû avoir lieu mercredi dernier.

Cela signifie donc que les pourparlers entre Villas-Boas et ses dirigeants sont, pour le moment, à l’arrêt et que son avenir demeure incertain. Pour mémoire, le « Special Two » est sous contrat à l’OM jusqu’en juin 2021. Celui-ci semblait directement lié au mercato opéré cet été par le club phocéen.

