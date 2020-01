OM – Mercato : Villas-Boas déjà le nez dans son prochain contrat ailleurs ?

true

L’ancien président de l’OM Christophe Bouchet semble persuadé qu’André Villas-Boas a bel et bien annoncé son prochain départ il y a deux semaines en conférence de presse.

L’OM a connu un petit séisme il y a deux semaines. Mi-janvier, André Villas-Boas avait dit sa manière de penser en conférence de presse sur les agissements de sa direction dans son dos. Le technicien portugais reprochait ainsi à Jacques-Henri Eyraud d’avoir fomenté l’arrivée de Paul Adridge sans le lui dire et dans le but secret de rogner les prérogatives d’Andoni Zubizarreta.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Le président de l’OM et son entraîneur se sont expliqués les yeux dans les yeux pour remettre tout à plat. Villas-Boas a même rassuré récemment l’assistance en expliquant se projeter déjà sur une éventuelle qualification en Ligue des champions. Christophe Bouchet a pourtant remis de l’huile sur le feu.

« Villas-Boas a posé les bases de son départ »

L’ancien président de l’OM a livré son analyse très personnelle de la situation en donnant pour sûr le départ d’AVB en fin de saison ! « Il a posé les bases de son départ : ‘On me donne un effectif insuffisant, on fragilise ma relation avec Zubizarreta, mais j’ai de bons résultats… ». Il est déjà dans son prochain contrat, ailleurs, a-t-il affirmé dans France Football. C’est fait de façon astucieuse. Quand on commencera à évoquer son départ, les journalistes ressortiront ses propos. » Ils sont encore tout chauds.