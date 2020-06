FC Nantes – Mercato : l’OM vise l’ancien chouchou de Kita en plan B de M’Baye Niang

true

Dans l’éventualité où l’OM n’était pas en mesure de finaliser la venue de M’Baye Niang (Stade Rennais), le cas Islam Slimani (Leicester City, 31 ans) serait étudié.

Si la priorité offensive de l’OM est connue et s’appelle M’Baye Niang (Stade Rennais, 25 ans), le dossier du buteur sénégalais s’annonce très compliqué. En effet, l’ancien joueur du Torino et du Milan AC n’est pas libre et Rennes – qui a déboursé 15 M€ l’été dernier pour lever son option d’achat – n’attend pas moins de 20 M€ pour s’asseoir à la table des négociations.

Sans énormes ventes, il est très improbable que M’Baye Niang ne parvienne à signer à l’OM sans que le fair-play financier ne cause de gros soucis au club. Comme évoqué dès le mois d’avril, une alternative existe dans l’esprit d’André Villas-Boas. En effet, « Foot Mercato » confirme l’intérêt des Phocéens pour Islam Slimani (Leicester City, 31 ans).

L’OM sur Slimani ?

Si l’ancien Monégasque, sous contrat jusqu’en juin 2021, ne sera pas une nouvelle fois prêtée par les Foxes, un transfert aux alentours de 10 M€ est possible. Reste un gros inconvénient à ce dossier (en plus de la concurrence de Monaco et du Sporting) : Islam Slimani n’offre aucune perspective de revente à moyen terme contrairement à un M’Baye Niang qui peut toujours prendre de la valeur. Waldemar KIta, qui avait tenté en vain de recruter Slimani au FC Nantes, ne dira pas le contraire.