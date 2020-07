OM – Mercato : Villas-Boas fixe un objectif ambitieux en C1 et veut prolonger un cadre !

true

Dans un entretien au site officiel de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a tenu à distiller son message sur la saison à venir ainsi que sur le Mercato.

« Les défis de cette saison sont encore plus haut ». A l’occasion de la deuxième partie de son interview à OM.net, André Villas-Boas a donné le ton d’une saison II qu’il attend plus difficile que jamais à l’OM. Après avoir hésité à continuer l’aventure au club suite au départ d’Andoni Zubizarreta, le « Special Two » a été convaincu de rester jusqu’au bout de son contrat sur la Canebière.

Les huitièmes de C1, un défi mais pas une obligation

S’il est déjà écrit qu’il ne continuera pas l’aventure au delà, dans un projet similaire à celui qu’il est actuellement, « AVB » sait toujours où il veut aller. Son objectif est clairement avoué : « Je veux passer la phase de groupe de la Ligue des Champions. Je ne veux pas de la position du perdant (3e) et de la Ligue Europa. Pas parce que la compétition n’est pas belle mais parce que quand tu te qualifie pour une compétition tu veux la jouer ». Pour autant, le Portugais est très lucide : « Les objectifs restent les mêmes : se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et rêver dans la compétition l’an prochain. On doit profiter. On peut tomber dans un groupe difficile mais je veux vraiment profiter de la Ligue des Champions avec l’OM. On n’a pas l’obligation de se qualifier pour les huitièmes mais on veut tout faire pour ».

La peur de la blessure bien présente chez AVB

Au niveau de l’effectif, André Villas-Boas a bien conscience d’être un peu court : « On va avoir besoin de se renforcer. On est l’équipe de la Ligue qui a utilisé le moins de joueurs. Il va falloir faire attention, qu’on évite les blessures et les suspensions malgré le calendrier plus resserré. Sinon on pourrait se retrouver dans une mauvaise situation ». Eviter les blessures sera d’ailleurs l’objectif de son intersaison. « L’an dernier, on n’y est pas parvenu et on l’a bien payé avec Thauvin qui s’est blessé contre Glasgow et a été absent toute la saison ».

Il veut prolonger Mandanda et prévient les jeunes

Concernant le Mercato à venir, l’ancien coach de Porto, Chelsea ou encore Tottenham s’est satisfait de la prolongation de Dimitri Payet et appelé de ses vœux celle de Steve Mandanda. « Tous les deux font partie de l’histoire de l’OM, tous les deux ont été décisifs l’an passé et ils mériteraient ça ». Concernant les six néo-pros, André Villas-Boas a en revanche calmé le jeu : « Est-ce qu’ils auront leurs chances l’an prochain en équipe première ? Oui et non. Derrière ce choix-là, il y a un aspect organisationnel. Je leur porte un regard. Oui, on a fait des signatures de contrat mais maintenant on doit avoir des réponses. Ce n’est pas parce qu’ils ont signé un contrat qu’ils seront dans l’effectif pro l’an prochain. On a des attentes mais avec les jeunes il faut attendre (…) Je peux donner des chances mais ce sera aux jeunes de démontrer leurs qualités ».