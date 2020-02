OM – Mercato : Villas-Boas n’aurait pas dit non à certains départs

true

S’il voulait garder au maximum son effectif en l’état pour bien finir la saison avec l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas n’était pas forcément contre le départ de quelques jeunes joueurs en prêt afin qu’ils s’aguerrissent.

Au moment de faire le bilan de son Mercato ce mardi en conférence de presse, le Portugais a déploré qu’aucune solution n’a été trouvée. « C’est dommage », a glissé le Special Two qui ne compte réellement laisser d’espaces qu’au jeune Lucas Perrin.

« On n’a pas eu d’offres »

« C’est vrai qu’on a parlé de prêter Ali (Abdallah Ali Mohamed, NDLR), Chabrolle et Phliponeau. C’est à eux de gagner leur place. C’est difficile et en ce moment, c’est impossible. Sauf Lucas, qui a joué 308 minutes, on n’a utilisé que quatorze jours hors Mandanda », analyse « AVB », qui n’aurait pas fait barrage à ces départs : « J’ai pensé que c’était mieux de les prêter, mais on n’a pas eu d’offres. C’est difficile de trouver une place. Quand tu mérites de jouer, tu joues, mais quand d’autres sont au-dessus, c’est plus difficile ».