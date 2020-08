OM – Mercato : Villas-Boas perd une option à gauche de sa défense !

true

Cible de l’OM, qui avait même formulé une offre pour le faire venir cet été, Pervis Estupiñan (Watford) va rester un an de plus à Osasuna.

Si l’axe central est désormais pourvu avec l’arrivée en prêt de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund, l’OM est toujours en quête d’un latéral gauche à mettre en concurrence avec Jordan Amavi. Il y a quelques semaines, le nom de Pervis Estupiñan (Watford, 22 ans), brillant latéral équatorien prêté à Osasuna, avait circulé.

Si les négociations avec Watford étaient plutôt tendues du fait du dossier Pape Gueye, Marseille avait pourtant bien essayé de faire venir le défenseur gauche sud-américain. Comme l’a confirmé le média local « Primicias », Estupiñan disposait bel et bien d’offres en Espagne et en France. Même si le nom de l’OM n’était jamais confirmé. Toutefois, le choix est désormais fait… Et on ne verra pas l’Equatorien dans l’Hexagone.

En effet, il y a quelques heures, le club d’Osasuna a officialisé être parvenu à un accord pour un nouveau prêt d’un an de Pervis Estupiñan. André Villas-Boas devra donc s’orienter vers d’autres pistes…