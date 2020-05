OM – Mercato : Villas-Boas pose deux conditions pour rester 

true

Soucieux de l’avenir de l’OM en Ligue des champions, André Villas-Boas n’entend pas se faire dicter sa loi par Jacques-Henri Eyraud.

Le déconfinement a lieu à partir d’aujourd’hui en France. Cela ne veut pas dire pour autant que les clubs reprendront en ordre de marche. À l’OM, la reprise de l’entraînement sera par exemple fixée entre le 15 et le 27 juin, selon la date du premier match de L1. D’ici-là, il peut se passer beaucoup de choses. André Villas-Boas, lui, veut des réponses et des garanties sur le prochain mercato.

Aura-t-il des réponses précises de sa direction ? À voir, mais il va rencontrer très rapidement Jacques-Henri Eyraud pour faire le point. « JHE et AVB se sont parlé à de très nombreuses reprises durant le confinement, explique-t-on au club d’après La Provence. La rencontre prévue cette semaine est une réunion de travail classique de fin de saison, lors de laquelle ils vont échanger sur tous les aspects permettant de préparer la saison prochaine. »

Villas-Boas attend un engagement écrit pour le Mercato

Dans son édition du jour, L’Équipe laisse entendre que le « Special Two » a posé deux conditions pour assurer son avenir à l’OM la saison prochaine. « Depuis deux mois, AVB et Andoni Zubizarreta restent dans l’attente. Les deux hommes sont en fin de contrat en juin 2021, et la prolongation du directeur sportif pourrait être un symbole fort dans l’esprit de Villas-Boas, tout comme un engagement écrit pour recruter sur le marché cet été », peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Aux dernières nouvelles, ce serait ce même Zubizarreta qui aurait réchauffé les relations entre son président et son entraîneur.